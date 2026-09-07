Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Каспийское море продолжает отступать, и этот процесс уже меняет его географию. На мелководьях появляются новые участки суши, меняется береговая линия, сокращаются прибрежные зоны, а ранее скрытые под водой банки превращаются в острова. Один из таких островов недавно обнаружили у побережья Казахстана.

Новый остров получил название Рыбачий. Он расположен примерно в 500 м к востоку от острова Святой и приблизительно в 30 км от села Баутино в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана. Об этом на днях рассказал основатель компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов редакции Lada.kz.

По его словам, в северной части Каспия, в частности в районе островов, где обитают каспийские тюлени (Кулалы, Морской, Святой, Подгорный, Ушарал, Маякшыккан, Долгий), в последние годы начали появляться новые острова. Он связывает это со снижением уровня Каспийского моря.

Необычный участок суши удалось снять.

Летом прошлого года Институт океанологии Российской Академии наук (РАН) сообщил о появлении нового острова в 30 км к юго-западу от острова Малый Жемчужный из-за обмеления Каспийского моря. «Обнаруженный остров образовался в результате падения уровня Каспийского моря и выхода на дневную поверхность банки Средняя Жемчужная», — рассказали тогда ученые.

В начале 2025 года спутники NASA обнаружили в Каспийском море загадочный остров, который вскоре исчез. Он образовался из-под воды возле побережья Азербайджана в начале 2023 года после извержения грязевого вулкана, но уже к концу 2024 года оказался размыт. По данным NASA Earth Observatory, остров испарился «словно призрак».

Появление новых островов — лишь один из наиболее наглядных признаков того, как меняется Каспийское море. Ученые уже несколько лет фиксируют отступление береговой линии и обмеление мелководий. На этом фоне Каспий становится все более уязвимым - деградируют нерестилища, нарушаются миграционные маршруты птиц, а уникальные природные территории постепенно меняются. Рост температур, сокращение речного стока и усиливающееся водопользование дополнительно усиливают давление на экосистему моря.

Но причины происходящего могут быть глубже, чем принято считать.

Азербайджанский исследователь Юсиф Алескеров в своих публикациях предлагает обратить внимание не только на климатические изменения и сокращение притока воды из Волги. По его мнению, за обмелением Каспия может стоять более сложный процесс, причины которого уходят далеко в прошлое.

Юсиф Алескеров инженер по образованию, имеет степень в области экологической инженерии. Его профессиональные интересы включают вопросы управления рисками, устойчивости сложных технических систем и взаимодействия промышленной деятельности с окружающей средой. На протяжении многих лет он интересуется вопросами изменения окружающей среды, изменения климата и воздействия человеческой деятельности на природные системы. В последние годы особое внимание он уделяет проблеме изменения уровня Каспийского моря и возможным последствиям этого процесса для прикаспийских государств.

О том, какие последствия обмеления Каспия сегодня остаются недооцененными и с чего прикаспийским государствам стоит начать поиск практических решений, мы поговорили с Юсифом Алескеровым.

- В последние годы о снижении уровня Каспийского моря говорят все чаще. Существует ли сегодня научный консенсус относительно причин снижения уровня Каспия?

- Да. Основная причина связана с нарушением водного баланса: снижение объема поступающей воды приводит к тому, что испарение превышает приток. В прошлом звучали спекулятивные гипотезы, такие как предполагаемая связь между Аральским и Каспийским морями, ссылки на исторические циклы и прочее. Однако, хотя исторические колебания уровня действительно зафиксированы, анализ данных последних 100 лет указывает на человеческий фактор как главную причину изменений.

- Как именно человеческая деятельность повлияла на уровень Каспийского моря?

- Масштабная индустриализация СССР в конце 1930-х годов, сопровождавшаяся стремлением увеличить производство электроэнергии, привела к массовому строительству водохранилищ на крупных реках, включая Волгу, которая обеспечивает основной приток воды в Каспий. Постепенный ввод в эксплуатацию каскада гидроэлектростанций (Волжско-Камский каскад, 12 ГЭС) с 1930-х по 1970-е годы сопровождался изменением водного режима Волги и последующим снижением уровня моря. В 1977 году уровень Каспия достиг минимального значения за 400 лет, опустившись до отметки –29 метров.

Существенное увеличение притока воды из Волги представляется маловероятным, учитывая критическое значение Волжско-Камского каскада для российской экономики. Волга остается главной транспортной артерией и ключевым источником питьевой воды для крупных городов, включая Москву, а ее каскад ГЭС поддерживает 45% промышленного и сельскохозяйственного производства страны.

Помимо снижения речного притока, важным фактором является изменение сезонности стока Волги. В прошлом большая часть воды из Волги поступала в Каспий в паводковые месяцы - апреле, мае и июне, что обеспечивало низкую температуру воды летом и снижение испарения. Однако после строительства плотин значительная доля паводковой воды задерживается в водохранилищах, а в Каспий вода поступает более равномерно в течение года. Это привело к повышению средней температуры воды и, как следствие, увеличению скорости испарения.

Кара-Богаз-Гол и его роль в изменении уровня Каспия

- С начала 1980-х годов наблюдалось повышение уровня Каспийского моря, что тесно связано с заливом Кара-Богаз-Гол (Туркменистан).

Этот залив представляет собой мелководную лагуну, соединенную с Каспием узким каналом шириной 200-300 метров и длиной менее километра. Через канал непрерывно перетекает огромное количество воды, которая затем испаряется, являясь одним из главных факторов потерь. Из-за жаркого климата и мелководности Кара-Богаз-Гол служит мощным эвапоратором, т.е. испарителем, где ежегодно испаряется значительный объем воды.

Исторически сохранялся баланс между притоком воды из Волги и испарением, поддерживающий стабильный уровень Каспия с сезонными колебаниями. Однако сокращение речного притока привело к тому, что испарение стало доминирующим фактором, вызывая падение уровня моря.

Осознавая проблему, в конце 1970-х годов Советский Союз принял решение перекрыть канал между Кара-Богаз-Голом и Каспием, чтобы остановить утечку воды из Каспия в залив.

Это привело к резкому подъему уровня Каспийского моря, однако породило новую экологическую проблему. Из-за высокой солености и мелководности, при полном прекращении притока воды и ее испаряемости, в 1983 году лагуна высохла, а соль, покрывающая дно, стала разноситься ветром на сельскохозяйственные территории вокруг, что привело к гибели урожая и скота.

Такая ситуация вызвала беспокойство местных властей, и хотя к началу 1990-х годов уровень Каспия практически восстановился, власти уже независимого Туркменистана приняли решение взорвать дамбу и восстановить приток воды в залив. С тех пор, обнажившаяся соль вновь покрылась водой, а уровень Каспийского моря снова начал снижаться.

- Какие факторы сегодня определяют снижение уровня Каспийского моря?

- Исследования показывают, что:

· Среднегодовая скорость испарения составляет 100–120 кубических километров.

· Кара-Богаз-Гол ежегодно теряет около 18 кубических километров воды.

· 1 метр поверхности Каспийского моря вмещает около 371 кубического километра воды.

Таким образом, Кара-Богаз-Гол занимает всего 5% общей площади Каспия, но на его долю приходится 15% от всего испарения.

- Если увеличить приток воды сложно, то существуют ли способы уменьшить ее потери?

- Единственный реалистичный путь сохранения уровня Каспия - уменьшение испарения, но без повторения ошибок советского периода. Опыт других стран показывает, что покрытие водоемов пластмассовыми сферическими формами или плавающими солнечными панелями может существенно замедлить испарение. Так, например, было сделано в Калифорнии. Также рассматриваются отражающие покрытия и органические пленки как альтернативные методы. Совместные усилия пяти прикаспийских стран помогут не только стабилизировать уровень Каспия, но и привести к экономическим преимуществам от внедрения современных технологий.

На мой взгляд, основные критерии успешных решений - это:

· Экологическая устойчивость — меры не должны вызывать непредвиденных экологических последствий.

· Экономическая целесообразность — решения должны быть осуществимыми для пяти прикаспийских стран.

· Региональное сотрудничество — необходимо совместное регулирование водных ресурсов.

· Научная обоснованность — любые меры должны быть поддержаны гидрологическими и климатологическими исследованиями.

Опыт других стран показывает, что уменьшить испарение можно с помощью современных технологий, например:

· Пластиковые сферы («теневые шары») — снижают испарение до 80%.

· Плавающие мембраны — создают непроницаемый барьер, минимизируя потери воды.

· Органические покрытия — биоразлагаемые пленки, блокирующие солнечное излучение.

· Плавающие солнечные панели — одновременно генерируют энергию и снижают испарение.

· Подвесные покрытия — легкие конструкции, размещаемые над водоемами.

Некоторые из этих методов - неподходящие для основных участков Каспия, поскольку снижают содержание кислорода, что негативно скажется на экосистеме. Однако для Кара-Богаз-Гола, где флора и фауна отсутствуют, такие меры, по моему мнению, не вызовут экологических проблем.

Покрытие поверхности воды Кара-Богаз-Гола одним из этих методов позволило бы существенно сократить испарение, стабилизировать уровень Каспия и даже потенциально восстановить его.

Более того, плавучие солнечные панели могут дополнительно генерировать электроэнергию, что принесет экономическую выгоду.

Конечно, площадь Кара-Богаз-Гола очень велика, подобные проекты ранее не реализовывались, и реализация потребует больших усилий.

- Если нынешняя тенденция сохранится, каким, на ваш взгляд, может стать Каспий через 10–20 лет? Какие изменения проявятся первыми и какие из них могут оказаться наиболее труднообратимыми?

- Маловероятно, что нынешняя динамика сохранится в неизменном виде на протяжении ближайших десятилетий. Здесь действует важный природный механизм: по мере снижения уровня Каспия сокращается площадь водной поверхности, а значит, уменьшается и общий объём испарения. В определённый момент система может прийти к новому динамическому равновесию, при котором уровень моря будет колебаться вокруг нового значения в зависимости от притока воды, осадков и сезонных изменений.

Особенно важным рубежом может стать момент, когда уровень Каспия опустится ниже уровня залива Кара-Богаз-Гол и изменится существующий характер водообмена между ними. Это, в свою очередь, может существенно изменить роль моря как в повседневной жизни населения, так и в экономике всего региона.

Экономические последствия уже можно представить достаточно ясно. Порты по всему побережью придётся либо переносить, либо постоянно углублять подходные каналы и акватории. Изменится логистика, усложнится работа морского транспорта, возникнут дополнительные расходы для промышленности и инфраструктуры, в том числе нефтяной. В отдельных случаях доставка людей, оборудования и материалов на морские платформы может серьёзно осложниться или потребовать новой инфраструктуры.

Однако наиболее серьёзные и потенциально труднообратимые последствия могут быть связаны с экологией. Каспий - уникальная замкнутая экосистема, и изменение площади, глубины, солёности и температуры воды неизбежно отразится на его флоре и фауне. Некоторые виды смогут адаптироваться или переместиться в сохранившиеся подходящие зоны, однако для других сокращение среды обитания может стать критическим и привести к исчезновению отдельных популяций, а в отдельных случаях — и видов.

Отдельный вопрос — судьба Кара-Богаз-Гола. Если в результате дальнейшего падения уровня Каспия залив фактически потеряет связь с морем, его состояние может радикально измениться. Из-за высокой минерализации и последующего испарения может сформироваться огромная площадь солончаков. При неблагоприятных условиях пылевые и солевые аэрозоли с высохшего дна могут распространяться на большие расстояния, создавая экологические и санитарные проблемы для прилегающих территорий.

Некоторые изменения могут заметно изменить и привычную географию региона. Бакинская бухта в привычном нам виде может существенно измениться или даже исчезнуть, а между Баку и островом Зиря при дальнейшем отступлении моря теоретически может сформироваться перешеек, позволяющий добраться до острова по суше.

Именно поэтому я бы не сводил разговор о будущем Каспия только к проблемам судоходства, рыболовства или портов. При снижении уровня ещё на несколько метров мы можем столкнуться с формированием совершенно иной географической, экологической и экономической системы.

— Какие последствия обмеления Каспия, на ваш взгляд, сегодня недооцениваются? Что может стать наиболее серьезной проблемой для прикаспийских стран?

- Думаю, что одним из наиболее недооцениваемых последствий может стать изменение микроклимата всего региона. Каспийское море – огромный водный резервуар, влияющий на влажность воздуха, температуру, испарение, облачность, количество осадков и ветровой режим в прикаспийских районах. Насколько масштабными окажутся эти изменения, сегодня трудно предсказать, однако они могут стать заметными и существенно повлиять на условия жизни и хозяйственную деятельность в регионе.

Падение уровня моря может создать определенные проблемы и для планов Азербайджана по опреснению морской воды. По мере отступления береговой линии точки водозабора придётся переносить дальше от существующего берега. Это означает дополнительные капитальные затраты, строительство более протяжённых водозаборных сооружений и потенциальный рост эксплуатационных расходов.

Есть ещё одна проблема, о которой обычно вспоминают в последнюю очередь. Сточные воды прибрежных городов в конечном итоге сбрасываются в Каспийское море. Существующие системы проектировались с учётом определённого уровня моря, глубины и расстояния от береговой линии. При значительном падении уровня эти исходные условия изменятся.

В результате часть существующих выпусков может оказаться на значительно меньшей глубине или в непосредственной близости от новой береговой линии. Для сохранения необходимого качества прибрежных вод и предотвращения ухудшения санитарной обстановки в перспективе может потребоваться перенос канализационных стоков дальше в море, то есть строительство новых, более протяжённых и дорогостоящих сооружений.

Разумеется, это далеко не единственное и, возможно, не самое масштабное последствие снижения уровня моря, однако оно остаётся одним из наименее очевидных.

- Если говорить о практических мерах, каким, на ваш взгляд, должен быть подход к стабилизации уровня Каспия?

- Ключ к решению лежит в сокращении испарения в Кара-Богаз-Гол. Использование здесь плавающих покрытий или солнечных панелей представляется наиболее реалистичным подходом. Реализация проекта такого масштаба потребует участия и координации всех прикаспийских государств. Падение уровня Каспийского моря - это общая проблема для всех прибрежных стран, и ее решение должно быть совместным. Думаю, Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан должны объединить усилия для уменьшения испарения и стабилизации уровня Каспия. Это не только поможет сохранить Каспий, но и откроет новые экономические возможности для региона.

- С чего прикаспийским государствам, на ваш взгляд, следует начать уже сейчас?

- Прежде всего необходимо признать, что проблема потребует масштабных решений и международного сотрудничества. Каждой из прикаспийских стран в одиночку будет крайне сложно существенно повлиять на этот процесс.

Теоретически значительное влияние могла бы оказать Россия за счёт изменения регулирования стока Волги, однако рассчитывать на такой сценарий, на мой взгляд, не стоит. Российская экономика слишком тесно связана с каскадом гидроэлектростанций и водохранилищ на Волге. Существенное изменение действующей системы регулирования стока потребовало бы серьёзной перестройки транспортной, энергетической, промышленной и хозяйственной инфраструктуры.

Поэтому следует сосредоточиться на более реалистичных направлениях.

Если исходить из предположения, что одним из важнейших компонентов отрицательного водного баланса Каспия является испарение, то одним из направлений управляемого воздействия может стать сокращение потерь воды, прежде всего поступающей в Кара-Богаз-Гол, а также снижение испарения с поверхности самого залива.

Здесь можно обратиться к опыту советского периода, но попытаться не повторять допущенных тогда ошибок. С гидрологической точки зрения Кара-Богаз-Гол можно

рассматривать как огромный естественный испарительный бассейн. Поэтому

регулирование стока в залив потенциально может уменьшить один из компонентов

отрицательного водного баланса Каспия.

Одним из возможных решений могло бы стать создание регулируемой гидротехнической системы в канале, соединяющем Каспий и Кара-Богаз-Гол. Такая система позволила бы регулировать поступление воды в залив и одновременно учитывать экологические и промышленные потребности региона. То есть речь идёт не о восстановлении советской дамбы в прежнем виде, а о создании регулируемого гидротехнического сооружения нового поколения.

Вторым этапом могло бы стать проведение международного инженерного конкурса по разработке технологий снижения испарения с открытой водной поверхности большой площади. Подобные технологии уже существуют для небольших резервуаров, однако применение их на площади в несколько тысяч квадратных километров представляет собой совершенно иной масштаб инженерной задачи.

Необходимо создать несколько экспериментальных участков площадью, например, от 1 до 10 квадратных километров и испытать различные решения:

· плавающие модули;

· отражающие покрытия;

· различные геометрические конструкции;

· возможно, плавучие солнечные установки;

· органические плёнки и другие технологии.

Эксперименты с некоторыми плавающими покрытиями показывают возможность существенного сокращения испарения, однако перенос этих результатов на крупные водоёмы требует длительных испытаний в реальных условиях. Это позволило бы определить, насколько подобные технологии применимы к условиям Кара-Богаз-Гола и как могла бы выглядеть крупномасштабная система сокращения испарения.

Учитывая важное значение этого залива для экономики Туркменистана, любое регулирование стока должно учитывать интересы химических предприятий на его побережье. Поэтому речь должна идти о создании системы управления

водным балансом, которая, с одной стороны, позволит сократить потери воды

Каспия, а с другой — обеспечит устойчивый гидрологический режим Кара-Богаз-Гола

и функционирование связанной с ним промышленности.

- Существует ли риск того, что попытки искусственно стабилизировать уровень Каспия сами приведут к новым проблемам? Где проходит граница между необходимым вмешательством и воздействием на систему?

— Да, такой риск, безусловно, существует. Учитывая масштаб задачи, любое серьёзное вмешательство в водный баланс Каспия может иметь последствия, которые необходимо тщательно изучить заранее. Например, масштабное снижение испарения с поверхности

воды потенциально может повлиять на влажность, облачность, количество осадков,

ветровой режим и другие климатические процессы в прикаспийских странах. Именно

поэтому подобные решения не должны приниматься без комплексных исследований и

пилотных проектов.

Однако, на мой взгляд, необходимо учитывать и цену бездействия. Продолжение нынешних процессов также может иметь серьёзные экономические, экологические и социальные последствия для всех пяти прикаспийских государств.

Поэтому вопрос заключается не в том, следует ли вмешиваться любой ценой, а в том, как выработать решения, основанные на научных исследованиях, инженерных расчётах и международной координации.

В определённом смысле исторический опыт показывает, что проблема регулирования водообмена между Каспием и Кара-Богаз-Голом уже рассматривалась как серьёзная государственная задача ещё в советский период, когда был реализован проект по перекрытию соединения между морем и заливом.

Главный урок, на мой взгляд, заключается в том, что сегодняшние решения

должны учитывать значительно более широкий спектр экологических, экономических

и социальных последствий, чтобы попытка решить одну проблему не создала

несколько новых.

— Несмотря на серьезность ситуации, остаются ли, на ваш взгляд, основания для оптимизма? Есть ли еще возможность замедлить снижение уровня Каспия и предотвратить наиболее тяжелые последствия, если прикаспийские государства начнут действовать уже сейчас?

- Если честно, то оснований для оптимизма не так много. Регион уже потерял очень много времени. Уровень Каспия падает уже давно, но в межгосударственную повестку этот вопрос вошел только последнюю пару лет. К сожалению, в наших силах не так много.

Если начать принимать меры прямо сейчас, мы возможно сможем замедлить понижение

уровня, но нужно отдавать себе отчет, что влиять на глобальное потепление и

увеличение среднегодовых температур мы не можем.

В любом случае время полумер уже прошло, выправление ситуации потребует решительных мер как можно скорее.

Фото и графики - Юсифа Алескерова