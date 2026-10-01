Обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и ЕС — ФОТО

1 октября заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Рабочей группы Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST).

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, приоритеты партнерства, переговоры по новому двустороннему соглашению, энергетические и транспортные связности, климатическое сотрудничество, а также региональные вопросы.

Заместитель министра сообщил об интенсификации в последнее время контактов на высоком уровне между Азербайджаном и ЕС, расширении сотрудничества в сферах энергетики, торговли и связности. Подчеркнув возрастающее значение Среднего коридора, он проинформировал о работе, проводимой Азербайджаном в области развития транспортно-логистической инфраструктуры, железной дороге Баку–Тбилиси–Карс, Бакинском порте и проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях.

Коснувшись энергетического сотрудничества, он довел до внимания вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, перспективы расширения поставок природного газа, а также проекты, реализуемые в сфере возобновляемых источников энергии.

В ходе обмена мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией была предоставлена информация о прогрессе, достигнутом за период после Вашингтонского саммита, мирной повестке нашей страны, шагах, предпринимаемых по укреплению доверия.

На встрече были даны ответы на многочисленные вопросы делегации.