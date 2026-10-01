 Обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и ЕС — ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и ЕС — ФОТО

Редакция 1news22:40 - Сегодня
Обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и ЕС — ФОТО

1 октября заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Рабочей группы Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST).

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, приоритеты партнерства, переговоры по новому двустороннему соглашению, энергетические и транспортные связности, климатическое сотрудничество, а также региональные вопросы.

Заместитель министра сообщил об интенсификации в последнее время контактов на высоком уровне между Азербайджаном и ЕС, расширении сотрудничества в сферах энергетики, торговли и связности. Подчеркнув возрастающее значение Среднего коридора, он проинформировал о работе, проводимой Азербайджаном в области развития транспортно-логистической инфраструктуры, железной дороге Баку–Тбилиси–Карс, Бакинском порте и проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях.

Коснувшись энергетического сотрудничества, он довел до внимания вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, перспективы расширения поставок природного газа, а также проекты, реализуемые в сфере возобновляемых источников энергии.

В ходе обмена мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией была предоставлена информация о прогрессе, достигнутом за период после Вашингтонского саммита, мирной повестке нашей страны, шагах, предпринимаемых по укреплению доверия.

На встрече были даны ответы на многочисленные вопросы делегации.

Поделиться:
148

Актуально

Общество

Военнослужащий ВС Азербайджана пропал на Лачынском направлении: возбуждено дело

Политика

Обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между ...

Спорт

Азербайджан и Лихтенштейн сыграли вничью в матче Лиги наций - ОБНОВЛЕНО

Политика

Хикмет Гаджиев провел встречу с делегацией рабочей группы Совета ЕС COEST - ФОТО

Политика

Путин: Азербайджан согласен с реализацией проекта коридора Север-Юг

Обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и ЕС — ФОТО

Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии находятся в Шуше - ФОТО

Хикмет Гаджиев провел встречу с делегацией рабочей группы Совета ЕС COEST - ФОТО

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Мелони поблагодарила Ильхама Алиева за решение SOCAR ограничить цены на топливо

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за основным заездом Гран-при Азербайджана Формула 1 - ОБНОВЛЕНО

Фархад Мамедов об ожидаемой активизации России в регионе Южного Кавказа

Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили мирную повестку и открытие транспортных связей - ФОТО

Последние новости

Путин: Азербайджан согласен с реализацией проекта коридора Север-Юг

Сегодня, 22:45

Обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и ЕС — ФОТО

Сегодня, 22:40

Азербайджан и Лихтенштейн сыграли вничью в матче Лиги наций - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:25

Месси стал владельцем испанского клуба «Эльденсе»

Сегодня, 22:21

Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии находятся в Шуше - ФОТО

Сегодня, 22:15

УЕФА получил от «Реала Мадрид» новые документы по делу Негрейры

Сегодня, 21:59

АЖД вводит новые правила покупки билетов на поезд Баку - Тбилиси

Сегодня, 21:34

Афра Сарачоглу впервые прокомментировала положительные результаты теста на наркотики

Сегодня, 21:15

Путин: Россия применит все имеющиеся вооружения в случае нападения

Сегодня, 20:50

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по плаванию

Сегодня, 20:22

Посол Великобритании вызван в МИД Ирана

Сегодня, 20:01

В Мемориальном музее Бюльбюля состоялось поэтическо-музыкальное мероприятие, посвящённое 65-й годовщине со дня его смерти - ФОТО

Сегодня, 19:45

Дом торжеств в Кюрдамире закрыли после массового отравления 92 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

Военнослужащий ВС Азербайджана пропал на Лачынском направлении: возбуждено дело

Сегодня, 19:13

Песков: РФ не допустит посягательств на Калининградскую область

Сегодня, 19:00

Оказавшийся в центре внимания из-за своего состояния депутат лишён мандата

Сегодня, 18:46

В Гяндже ограничили работу буфета школы, где отравились ученики - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

В одном из районов Баку будут перебои с водой

Сегодня, 18:15

ARKA выделила 1,1 млн манатов на производство этих фильмов – СПИСОК

Сегодня, 18:00

Хикмет Гаджиев провел встречу с делегацией рабочей группы Совета ЕС COEST - ФОТО

Сегодня, 17:42
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55