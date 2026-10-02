Полиция Франции задержала более 5 тыс. человек на акциях старшеклассников - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Полиция задержала свыше 5 тыс. человек на протестах старшеклассников по всей Франции. Об этом сообщил глава МВД республики Лоран Нуньес.

"Более 5 тыс. человек задержаны с понедельника", - приводит телеканал TF1 его слова.

Министр отметил, что "в пятницу были задержаны 1 747 участников акций, что несколько меньше, чем накануне, когда их число составило 1 954".

Он добавил, что демонстрации 2 октября прошли у 735 учебных заведений, при этом 158 из них получили повреждения.

Акции протеста старшеклассников начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс и к настоящему моменту распространились по всей стране. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. В некоторых местах они переросли в беспорядки и столкновения с полицией. На фоне радикализации протестов министр национального образования Эдуар Жеффре заявил о переводе занятий в некоторых учебных заведениях на дистанционный формат.

Источник: ТАСС

21:00

Во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 600 человек в связи со школьными протестами.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.

«В эту пятницу к 11:00 (13:00 по бакинскому времени) 600 человек были задержаны», — говорится в заявлении.

Французские старшеклассники уже несколько дней протестуют против нехватки учителей, перегруженного расписания и других проблем в сфере образования. Часть акций перерастают в беспорядки.

Накануне в связи с протестами были задержаны 1949 человек, в основном за нападения на представителей власти, насилие и участие в беспорядках. Ранения получили 305 полицейских и жандармов.

Министр образования Франции Эдуард Жеффре сообщил, что с начала протестов пострадали 65 сотрудников лицеев, среди них 40 директоров. По его словам, в стране закрыты более 400 лицеев, занятия переведены на дистанционный формат.

Протестующие требуют повысить качество питания в лицейских столовых, разрешить использовать смартфоны в школах, улучшить организацию занятий, выделить дополнительное финансирование и дать учащимся возможность вести открытый диалог с администрацией.