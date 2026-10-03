Разбила пробирку с возбудителем чумы: в России умерла 28-летняя ученая

28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института Дарья Шипилова скончалась в Шелеховской районной больнице в ночь на 2 октября.

По имеющейся информации, 25 сентября женщина разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. Вскоре после этого она почувствовала себя плохо, после чего была госпитализирована в Шелеховскую районную больницу. Там она провела три дня, однако спасти ее жизнь не удалось.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подтвердил, что причиной смерти женщины стала чума.

После выявления случая специалисты установили 197 человек, которые могли контактировать с умершей. Из них 189 человек были госпитализированы. По имеющейся информации, 114 пациентов находятся в одном медицинском учреждении, еще 63 — в другом. Двенадцать человек направлены в противочумный институт.

Чума является инфекционным заболеванием, которое при своевременном выявлении поддается лечению антибиотиками. Вместе с тем без медицинской помощи некоторые формы инфекции способны быстро привести к тяжелым последствиям и летальному исходу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2010 по 2015 год во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев чумы, 584 из них завершились смертью пациентов.

Предыдущий зарегистрированный случай заболевания человека чумой на территории России был зафиксирован в 2016 году. Обстоятельства произошедшего и возможные источники заражения устанавливаются.