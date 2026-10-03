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«Туран Товуз» сегодня сыграет с «Фенербахче» в Баку

Редакция 1news09:20 - Сегодня
«Туран Товуз» сегодня сыграет с «Фенербахче» в Баку

"Туран Товуз» сегодня проведет в Баку товарищеский матч с турецким «Фенербахче».

Как сообщает 1news.az, встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

Главным арбитром матча назначен Раван Хамзазаде.

Доходы от матча будут перечислены в Фонд возрождения Карабаха.

Напомним, в 1994 году «Туран» стал первым азербайджанским клубом, представлявшим страну в еврокубках. Соперником команды в Кубке УЕФА (ныне Лига Европы УЕФА) был «Фенербахче», который победил в обоих матчах - 5:0 и 2:0.

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