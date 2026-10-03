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Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо - ФОТО

Редакция 1news11:50 - Сегодня
Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо - ФОТО

3 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо Ладислау-Мариуса Визера.

Как сообщает 1news.az, поблагодарив Ладислау-Мариуса Визера за поддержку в развитии дзюдо в Азербайджане, а также в проведении в Баку чемпионата мира по этому виду спорта, глава государства отметил, что наша страна уже во второй раз принимает это престижное спортивное мероприятие. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что чемпионат пройдет на высоком уровне.

Глава государства подчеркнул, что дзюдо является одним из популярных и приносящих наибольшее количество медалей видов спорта в нашей стране. В этой связи он отметил медали, завоеванные нашими дзюдоистами на престижных соревнованиях.

Президент Азербайджана коснулся роли современной спортивной инфраструктуры, созданной как в Баку, так и в регионах страны, в достигнутых успехах в области спорта.

Ладислау-Мариус Визер выразил главе государства признательность за прием и высокий уровень организации чемпионата мира по дзюдо в Баку, поздравил с медалями, завоеванными азербайджанскими дзюдоистами на различных спортивных соревнованиях.

Гость поблагодарил президента Ильхама Алиева за поддержку развития дзюдо в нашей стране.

На встрече с чувством удовлетворения было отмечено, что Азербайджан является активным членом Международной федерации дзюдо, состоялся обмен мнениями о перспективах успешного сотрудничества между этой структурой и Федерацией дзюдо Азербайджана.

В заключение президент Ильхам Алиев вручил Ладислау-Мариусу Визеру орден «Достлуг».

Гость выразил признательность за высокую оценку его деятельности.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ладислау-Мариус Визер удостоен этого ордена за плодотворную деятельность и вклад в развитие дзюдо в нашей стране и на международном уровне.

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