Трамп допустил обвал цен на нефть после окончания конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп допускает, что конфликт с Ираном завершится сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября.

«Как только это закончится — а это закончится очень скоро, вероятно, сразу после [промежуточных] выборов — цены на нефть рухнут», — сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Алабама.

Трамп добавил, что конфликт закончится «тем или иным образом».



1 октября президент США заявил, что конфликт между США и Ираном может завершиться до промежуточных выборов в Конгресс.



Источник: ТАСС