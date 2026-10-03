Трамп допустил обвал цен на нефть после окончания конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп допускает, что конфликт с Ираном завершится сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября.
«Как только это закончится — а это закончится очень скоро, вероятно, сразу после [промежуточных] выборов — цены на нефть рухнут», — сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Алабама.
Трамп добавил, что конфликт закончится «тем или иным образом».
1 октября президент США заявил, что конфликт между США и Ираном может завершиться до промежуточных выборов в Конгресс.
Источник: ТАСС
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