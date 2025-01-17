На этой территории снижаются цены на квартиры

В Хырдалане увеличилось количество домов, выставленных на продажу.

Как сообщает 1news. az со ссылкой на Milli.Az, это также можно заметить на сайтах объявлений.

Жители Хырдалана говорят, что быстрый рост населения в городе привел к возникновению определенных проблем. Они отмечают, что люди быстро продают свои дома. Основной причиной этого называют пробки.

Риелтор Магеррам Кязымов сообщил, что в этом районе на продажу выставлены в основном квартиры в центре. Квартира с тремя комнатами площадью 140 кв. м стоит от 180 до 200 тысяч манатов.

За последние 10 лет люди, приехавшие из регионов, осели именно в Хырдалане. В этой местности нет альтернативных дорог, и люди вынуждены проводить часами в пробках.

Эксперт Эльнур Азадов отметил, что, если проблема с пробками в этой местности не будет решена, в будущем цены на эти дома могут снизиться.