В Баку сильный ветер привел к гибели женщины

В Баку в результате сильного ветра погибла женщина, на которую обрушился забор.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие случилось накануне, около 18:30, в поселке Ходжасан Бинагадинского района. На улице Шоллар, 100, под воздействием сильного ветра рухнул сложенный из строительных блоков забор.

В момент обрушения рядом находилась Нуриева Самира Насир гызы, 1978 года рождения. Женщина оказалась под завалами и получила травмы, несовместимые с жизнью.