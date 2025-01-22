Пашинян выразил соболезнования Турции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами при пожаре на горнолыжном курорте в Турции.

«Трагедия на горнолыжном курорте в Болу шокирует. Мои соболезнования семьям погибших. Я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - написал Пашинян в своем аккаунте в Х.

Ранее соболезнования Турции выразил МИД Армении. Соответствующая запись была опубликована в Х внешнеполитического ведомства Армении.

«Глубоко опечалены трагическим пожаром в Болу, который унес десятки жизней. Наши мысли с жертвами и их семьями. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в источнике.