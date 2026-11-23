Американский президент Дональд Трамп полагает, что Иран в последние несколько дней стал активнее наносить удары с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет.

«Иран на прошлой неделе запустил больше беспилотников и ракет, чем в любой другой период более чем за год», — написал американский лидер 22 ноября в Truth Social. По словам Трампа, «все они были сбиты, никакого ущерба не было».

По мнению президента США, это обусловлено победой демократов на промежуточных выборах в США. «Лидеры Ирана считают демократов слабыми, неэффективными и разрушающими страну, но я этого не допущу», — добавил американский лидер.

Промежуточные выборы прошли в США 3 ноября. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также состоялись выборы губернаторов. По итогам голосования демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва, который приступит к работе в начале января 2027 года. Сейчас большинство в Сенате и Палате представителей у республиканцев.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.