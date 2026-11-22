В Турции в рамках расследования кризиса на фондовом рынке установлены 632 подозреваемых, а в 91 компании назначены внешние управляющие.

Как сообщает 1news.az, об этом министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам министра, также наложен арест на имущество и банковские счета 181 компании и 551 физического лица.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках расследования были арестованы 136 человек, а в отношении еще 285 применены меры судебного контроля.

Кризис на фондовом рынке Турции начался 16 сентября на фоне резкого падения стоимости акций на Стамбульской фондовой бирже. Торги были приостановлены, после чего власти начали расследование.

По версии следствия, паника на рынке была спровоцирована искусственно на фоне кризиса ликвидности в ряде инвестиционных фондов и управляющих компаний.

Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело. По обвинению в нарушении законодательства о рынке капитала была арестована бывший министр по делам семьи и социальной политики Турции (2016–2018) Фатма Бетюль Саян Кая.

Также были задержаны два высокопоставленных представителя Совета по банковскому регулированию и надзору и руководитель Стамбульской фондовой биржи.

По решению властей приостановлена деятельность 131 инвестиционного фонда.