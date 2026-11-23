В поселке Локбатан Гарадагского района Баку в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека.

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

На горячую линию "112" министерства поступила информация о дорожно-транспортном происшествии и людях, оказавшихся заблокированными в автомобиле.

На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля марки VOYAH с грузовиком. В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, а их тела оказались заблокированы в деформированном транспортном средстве.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из поврежденного автомобиля тела водителя Анара Алик оглу Керимова и пассажирки Ады Джейхун гызы Сулеймановой и передали их соответствующим органам.

По факту происшествия проводится расследование.