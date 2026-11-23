Власти префектуры Айти в Японии начали забой около 80 тыс. кур на одной из местных птицеферм, где была выявлена вспышка птичьего гриппа.

Об этом сообщила администрация префектуры.

Отмечается, что вспышку птичьего гриппа зафиксировали на ферме в городе Тоёхаси.

Вспышки птичьего гриппа регулярно происходят в Японии осенью и зимой, несмотря на принимаемые меры. В 2025 году было зафиксировано более 20 очагов его распространения. Это может иметь серьезные экономические последствия, как в 2023 году, когда куриные яйца подорожали на 76%, а в некоторых магазинах в Токио даже вводили ограничения на их покупку.