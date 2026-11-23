Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

2. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";

3. Проспект Гейдара Алиева, боковая дорога, в направлении центра;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

8. Круг "Гялябя", в направлении проспекта Метбуат.