Бывший глава полиции Италии Джанни Де Дженнаро покончил с собой в Тоскане на фоне расследования по делу об убийстве по заказу мафии судьи Паоло Борселлино в 1992 году.

Об этом пишет газета La Repubblica.

Как отмечается, тело погибшего было обнаружено в субботу утром. Родственники мужчины обратились в правоохранительные органы после того, как он перестал выходить на связь.

По факту гибели открыто расследование по подозрению в доведении до самоубийства, пока без фигурантов.

Погибший должен был предстать перед следователями по вновь открытому делу об убийстве по заказу мафии в 1992 году борца с мафией Паоло Борселлино, напарника Джованни Фальконе, тоже убитого по заказу «Коза ностра».

Как сообщают итальянские СМИ, у тела были обнаружены предсмертная записка, адресованная родным, а также, вероятно, записи, которые должна была использовать защита.

Источник: ТАСС