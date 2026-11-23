С сегодняшнего дня, 23 ноября, в общеобразовательных учреждениях Азербайджана завершились осенние каникулы 2026/2027 учебного года.

Как сообщает 1news.az, пятидневные осенние каникулы начались 16 ноября и продолжались до 20 ноября включительно.

С учетом выходных дней занятия в общеобразовательных учреждениях, работающих по пятидневной учебной неделе, возобновились сегодня.

В школах с шестидневной учебной неделей занятия начались 21 ноября.

Отметим, что осенние каникулы также распространялись на группы дошкольной подготовки.

Напомним, сроки осенних каникул установлены в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана №66 от 24 февраля 2020 года "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях".