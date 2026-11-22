Президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал указ о помиловании 232 человек по случаю Дня святого Георгия.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Администрации президента Грузии.

Согласно сообщению, помилование коснулось 216 человек, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и 16 человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

В Администрации президента подчеркнули, что глава государства при реализации предоставленных ему Конституцией исключительных полномочий руководствуется принципами гуманизма и государственными интересами.