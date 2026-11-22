Президент США Дональд Трамп склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь соглашения об урегулировании конфликта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Fox News, об этом рассказал корреспондент телеканала Трей Йингст по итогам интервью с американским лидером.

«Президент сообщил Fox News, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если не будет достигнута сделка», — сказал журналист в эфире.

При этом Трамп подтвердил, что США и Иран продолжают непрямые переговоры о мирном урегулировании.

По словам Йингста, посредником выступает Катар, который передает сообщения между Вашингтоном и Тегераном, чтобы выяснить, возможно ли достичь урегулирования путем переговоров.