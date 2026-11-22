В США произошел сбой в работе авиакомпании Delta Air Lines.

Как передает 1news.az, об этом сообщили The Wall Street Journal и Associated Press со ссылкой на заявление компании. Информацию также подтвердило Управление гражданской авиации США.

"Delta работает над устранением неполадок в автоматизированной системе расчета массы и центровки самолетов авиакомпании. Эти задержки не связаны ни с одной из систем управления воздушным движением Федерального управления гражданской авиации США", - заявили там.

"Сегодня утром команды Delta используют ручные процедуры, чтобы обеспечить безопасное выполнение вылетов, пока продолжается работа по восстановлению автоматизации", - заявили в компании WSB-TV.

AP со ссылкой на данные FlightAware сообщило, что задержки коснулись 48% рейсов Delta. WSB-TV сообщил, что задержки могут затронуть 3500 рейсов.

14 ноября из-за масштабного сбоя в телекоммуникационных системах FAA были задержаны или отменены более 15 тыс. авиарейсов. Ведомство ввело общенациональный запрет на вылеты из аэропортов страны, который действовал более четырех часов.