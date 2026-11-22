Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала перенес очередной приступ, связанный с неврологическим расстройством.

Как передает 1news.az со ссылкой на газету Bild, инцидент произошел 16 ноября во время тренировки команды.

По информации издания, это уже второй подобный случай за последние три месяца. При этом на следующий день 23-летний футболист вернулся к тренировкам без ограничений.

Отмечается, что врачи продолжают корректировать медикаментозное лечение игрока, чтобы контролировать его состояние.

Несмотря на произошедшее, 20 ноября Мусиала вышел на поле в матче чемпионата Германии против "Кельна" (1:1), вернувшись к игре после перерыва, связанного с мышечной травмой.

Ранее у футболиста диагностировали неврологическое расстройство, сопровождающееся кратковременными нарушениями сознания.