Девочка, получившая тяжелые травмы в Имишли, скончалась в больнице

Махбуба Ализаде, несколько дней назад получившая серьезные травмы в результате ДТП в Имишлинском районе, была госпитализирована в медицинское учреждение «Yeni klinika».

Несмотря на усилия врачей, она скончалась 22 января в 01:45.

Об этом сообщили в TƏBIB в ответ на запрос 1news.az.

Напомним, что Махбуба Ализаде, 2015 года рождения, получила переломы правой плечевой кости, правой бедренной кости и правой теменной кости, а также односторонний пневмоторакс. В её грудной клетке был установлен баллон, а из-за тяжёлого отёка головного мозга и одностороннего перелома правой теменной кости нейрохирурги провели декомпрессионную краниотомию. Девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких в детском реанимационном отделении и получала высокую инотропную поддержку.

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