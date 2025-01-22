Трамп допустил, что посетит Ближний Восток

Новый американский президент Дональд Трамп пока не планирует отправляться с визитами на Ближний Восток, хотя рассматривает возможность организации такого турне.

Он сообщил об этом, беседуя во вторник с журналистами в Белом доме.

«Мы думаем о том, чтобы поехать на Ближний Восток. [Но] пока нет», - сказал Трамп.

При этом он также напомнил, что в рамках договоренностей, достигнутых на днях между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, в секторе Газа обеспечено прекращение огня, началось освобождение заложников. Трамп поставил себе в заслугу выработку этого соглашения.

«Если бы меня тут не было, они бы никогда не вернулись. <...> Они бы все умерли», - заявил про заложников глава Белого дома.

Кроме того, он выразил мнение, что предыдущий президент Джо Байден не причастен к достижению договоренностей на Ближнем Востоке. «Однако Байден не мог этого добиться», - убежден Трамп.

Режим прекращения огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем вступил в силу 19 января. В тот же день вечером палестинские группировки отпустили первую группу заложников, в которую вошли три израильтянки.

В свою очередь, Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных.

Источник: ТАСС