Трамп допустил, что посетит Ближний Восток
Новый американский президент Дональд Трамп пока не планирует отправляться с визитами на Ближний Восток, хотя рассматривает возможность организации такого турне.
Он сообщил об этом, беседуя во вторник с журналистами в Белом доме.
«Мы думаем о том, чтобы поехать на Ближний Восток. [Но] пока нет», - сказал Трамп.
При этом он также напомнил, что в рамках договоренностей, достигнутых на днях между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, в секторе Газа обеспечено прекращение огня, началось освобождение заложников. Трамп поставил себе в заслугу выработку этого соглашения.
«Если бы меня тут не было, они бы никогда не вернулись. <...> Они бы все умерли», - заявил про заложников глава Белого дома.
Кроме того, он выразил мнение, что предыдущий президент Джо Байден не причастен к достижению договоренностей на Ближнем Востоке. «Однако Байден не мог этого добиться», - убежден Трамп.
Режим прекращения огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем вступил в силу 19 января. В тот же день вечером палестинские группировки отпустили первую группу заложников, в которую вошли три израильтянки.
В свою очередь, Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных.
Источник: ТАСС