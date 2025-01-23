Скончалась лаборант БГУ - ФОТО

Ушла из жизни лаборант кафедры теоретической физики физического факультета Бакинского государственного университета Севиндж Рагимова.

Севиндж Рагимова родилась в 1976 году в Баку. В 1983-1993 годах училась в столичной средней школе №151 города Баку, в 1993-1997 годах обучалась на бакалавриате физического факультета БГУ, а в 1997-1999 годах — на магистратуре. В 2003-2007 годах была аспирантом кафедры теоретической физики БГУ. С 2001 года работала лаборантом этой кафедры, она была автором 5 научных статей.

«Руководство и коллектив БГУ выражают глубокое сожаление по поводу смерти лаборанта Севиндж Рагимовой и выражают искренние соболезнования ее семье», - говорится в сообщении, опубликованном на страницах учебного заведения в социальных сетях.