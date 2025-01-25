В Сальяне отец и сын пострадали при взрыве топливного бака фуры

В селе Шорсулу Сальянского района два человека пострадали при взрыве топливного бака фуры.

Как сообщает Report, инцидент произошел во время сварочных работ на баке грузовика.

В результате происшествия ожоги различной степени тяжести получили местные жители Алиев Паша Джаббар оглу, 1983 года рождения, и его сын Ализаде Гисмят Паша оглу, 2009 г.р.

Пострадавшие доставлены в Сальянскую районную центральную больницу, после оказания первичной медицинской помощи Г.Ализаде был направлен в одну из столичных медучреждений.

По факту ведется расследование.