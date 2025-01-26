Палестина отвергла идею принудительного переселения жителей сектора Газа

Палестинское руководство решительно отвергает любые планы или проекты, направленные на вытеснение палестинского народа из сектора Газа.

Как передает ТАСС, об этом говорится в коммюнике администрации палестинского президента.

"Администрация президента Палестины решительно отвергает и осуждает любые планы или проекты, направленные на вытеснение палестинского народа из сектора Газа, что является вопиющим нарушением красных линий, против которого мы последовательно выступали", - цитирует заявление палестинское информационное агентство WAFA.

"Мы подчеркиваем, что палестинский народ никогда не покинет свою землю или свои святые места, и мы не допустим повторения катастрофы ("Ан-Накбы") 1948 и 1967 годов. Наш народ останется непоколебимым и не покинет свою родину", - подчеркивается в документе.

"Ан-Накбой" палестинцы называют события, последовавшие за провозглашением государства Израиль 14 мая 1948 года и вызвавшие массовый исход палестинцев со своих земель. Кроме того, Израиль по итогам Шестидневной войны 1967 года оккупировал Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

25 января президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, потерявших крышу над головой в результате нынешних военных операций Израиля. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами сектора Газа. Трамп добавил, что уже обсудил этот вопрос с королем Иордании Абдаллой II и собирается затронуть эту тему в ходе телефонных переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 26 января.