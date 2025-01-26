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Палестина отвергла идею принудительного переселения жителей сектора Газа

First News Media23:00 - 26 / 01 / 2025
Палестина отвергла идею принудительного переселения жителей сектора Газа

Палестинское руководство решительно отвергает любые планы или проекты, направленные на вытеснение палестинского народа из сектора Газа.

Как передает ТАСС, об этом говорится в коммюнике администрации палестинского президента.

"Администрация президента Палестины решительно отвергает и осуждает любые планы или проекты, направленные на вытеснение палестинского народа из сектора Газа, что является вопиющим нарушением красных линий, против которого мы последовательно выступали", - цитирует заявление палестинское информационное агентство WAFA.

"Мы подчеркиваем, что палестинский народ никогда не покинет свою землю или свои святые места, и мы не допустим повторения катастрофы ("Ан-Накбы") 1948 и 1967 годов. Наш народ останется непоколебимым и не покинет свою родину", - подчеркивается в документе.

"Ан-Накбой" палестинцы называют события, последовавшие за провозглашением государства Израиль 14 мая 1948 года и вызвавшие массовый исход палестинцев со своих земель. Кроме того, Израиль по итогам Шестидневной войны 1967 года оккупировал Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

25 января президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, потерявших крышу над головой в результате нынешних военных операций Израиля. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами сектора Газа. Трамп добавил, что уже обсудил этот вопрос с королем Иордании Абдаллой II и собирается затронуть эту тему в ходе телефонных переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 26 января.

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