Коллекции золотых и серебряных монет ЗАО AzerGold в очередной раз были выставлены в Швейцарии - ФОТО

Коллекции золотых и серебряных монет, а также золотых слитков ЗАО "AzerGold" в очередной раз выставлены в Швейцарии.

Ценная продукция экспонировалась в азербайджанском павильоне, организованном Фондом Гейдара Алиева в рамках 40-го Кубка мира по снежному поло, проходившего в швейцарском городе Санкт-Мориц.

В Национальном павильоне для гостей были представлены фото и видеоматериалы издания "Азербайджан. В волшебстве природы” Фонда Гейдара Алиева, а также различные демонстрации древней игры човкан, продукции различных национальных брендов нашей страны, возможность виртуальных поездок по достопримечательностям Азербайджана.

Монеты и слитки, изготовленные из золота и серебра Азербайджана, были среди продуктов, представляющих наибольший интерес для участников международной выставки. Посетителям павильона была представлена подробная информация об ​​уникальной золотой монете “Величайшее наследие длиною в век”, выпущенная в формате 3D на основе технологии «Smartminting» к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, золотой монете, посвященная к 20-летию Фонда Гейдара Алиева, серебрянной монете нового поколения “Баку”, а также о ценных изделиях из коллекции “Карабах”, пропагандирующих современность, историю, искусство и древние традиции Азербайджана.

Отметим, что выставка проходила с 24 по 26 января.