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Лукашенко побеждает на выборах - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:40 - Сегодня
Лукашенко побеждает на выборах - ОБНОВЛЕНО

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 87,6% голосов избирателей согласно данным экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций, сообщает ТАСС.

По данным экзитпола председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич набирает 1,8% голосов, предприниматель Анна Канопацкая - 1,6%, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков - 2,7%, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,2%, против всех проголосовали 5,1% избирателей.

Экзитпол проводился на более чем 300 участках для голосования, в крупных городах и в сельской местности, согласно социологической выборке. Это единственный экзитпол на выборах президента Республики Беларусь.

Предварительные данные о результатах выборов от ЦИК Беларуси, как ожидается, будут оглашены в 2:30 27 января (03:30 по бакинскому времени).

21:00

Явка на президентских выборах в Беларуси по состоянию на 18:00 по местному времени (19:00 по Баку) составила 81,5%.

Как передает ТАСС, об этом сообщила секретарь ЦИК республики Елена Балдовская.

Центризбирком также представил явку по областям. Так, в Минске она составила 66,83%, в Брестской области - 86,42%, в Витебской - 80,94%, в Гомельской - 86,69%, в Гродненской - 83,53%, в Минской - 83,12%, в Могилевской - 89,05%.

Голосование на выборах президента Беларуси началось в 08:00 и закончится в 20:00 по местному времени.

15:00

Более 50% избирателей отдали свои голоса на выборах президента Беларуси, выборы состоялись.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Алексей Башан.

По последней информации, явка составила 56,64%.

09:20

Участки для голосования на выборах президента открылись в Белоруссии, они проработают с 8.00 до 20.00, сообщает БелТА.

«Участки для голосования по всей стране открылись в 8.00», — говорится в сообщении агентства.

В Белоруссии организовано 5325 участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха. Государство при этом не организовало избирательные участки в третьих странах на фоне ухудшения отношений со странами Запада.

25 января в Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента. Явка избирателей по итогам досрочного голосования составила 41,81%.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

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