Азербайджанский парабадминтонист завоевал две бронзовые медали в Египте

Азербайджанский парабадминтонист Ибрахим Алиев завоевал две бронзы на международном турнире в Египте.

Как сообщает Report, 19-летний спортсмен завершил участие в турнире, проходившем в столице Египта, с двумя бронзовыми наградами. Алиев отличился как в одиночных соревнованиях, так и в парных выступлениях, где он соревновался в дуэте с турецким спортсменом Седатом Тюмкаей.

В одиночных играх Ибрахим Алиев на групповом этапе одержал победы над соперниками из Египта и Индии, что позволило ему выйти в 1/8 финала. После этого спортсмен одержал победы над индийскими соперниками в двух последовательных этапах и добрался до полуфинала.

В парных соревнованиях Алиев и Тюмкая завершили групповой этап с двумя победами над египетскими и индийскими дуэтами. В 1/4 финала они вновь обыграли пару из Индии, завершив свое выступление в полуфинале.

Отметим, что турнир является квалификационным соревнованием под эгидой Международной федерации бадминтона и относится к категории "Grade 2".