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Информация о референдуме и новой Конституции в Азербайджане не соответствует действительности

First News Media15:20 - Сегодня
Информация о референдуме и новой Конституции в Азербайджане не соответствует действительности

В последнее время распространяется информация о том, что якобы в Азербайджане будет принята новая Конституция и в течение этого года состоится референдум.

Как сообщили Trend источники в правительстве, в настоящее время такого вопроса на повестке дня Азербайджана нет.

«На повестке дня нет обсуждений, связанных с изменениями в Конституции. Мы не готовимся к таким изменениям. Недавние заявления о том, что в Азербайджане якобы обсуждается такой вопрос - ложные, необоснованные и безответственные», - сообщил источник.

Отметим, что ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что в Азербайджане в этом году ожидаются изменения в Конституции и проведение референдума.

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