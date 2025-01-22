Два азербайджанских вуза вошли в «Предметный рейтинг лучших университетов мира Times Higher Education»

Одно из престижных рейтинговых организаций в мире — Times Higher Education (THE) — опубликовало «Предметный рейтинг лучших университетов мира 2025».

В рейтинге, опубликованном по 11 предметным областям, Азербайджан представлен в двух направлениях.

В списке лучших университетов мира по направлению «Инженерное дело» Бакинский государственный университет занял место в интервале 1001-1250, а Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности впервые вошел в рейтинг, заняв позицию 1251+. Из Азербайджана только Бакинский государственный университет вошел в рейтинг по направлению «Физические науки», расположившись в диапазоне 1001+.

Следует отметить, что методология «Предметного рейтинга лучших университетов мира THE» учитывает 18 критериев в 5 областях (преподавание, исследовательская среда, качество исследований, взаимодействие с промышленностью и интернационализация). Рейтинг анализирует 11 широких предметных областей и 33 узкие предметные категории.