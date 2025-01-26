Глава БИГ: Призываем Францию ​​отказаться от необоснованных обвинений и сотрудничать

Мы призываем правительство Франции отказаться от необоснованных обвинений и приступить к сотрудничеству.

Об этом сказал Report, исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, комментируя предвзятые заявления французской стороны относительно деятельности организации.

"Как вам известно, 23-24 января 2025 года в Канаки (Новая Каледония) состоялся Конгресс основанного в Азербайджане Международного фронта деколонизации. Французские официальные лица называют процесс деколонизации внутренним делом Франции и в связи с этим обвиняют Бакинскую инициативную группу во вмешательстве во внутренние дела Парижа. БИГ решительно отвергает и осуждает эти обвинения", - сказал А.Аббасов.

По его словам, развевающийся в Канаки государственный флаг Азербайджана является жестом благодарности канакского народа Азербайджану и его лидеру.

"Фундаментальные права человека, а также желание людей быть свободными не могут считаться внутренним делом одной страны, и официальные лица во Франции, называющей себя колыбелью демократии, хорошо это понимают. В XXI веке нет места колониализму, и это право народов, являющихся истинными хозяевами этих территорий, должно быть признано в незамедлительном порядке. Независимо от местонахождения, свободы человека являются фундаментальными ценностями и должны уважаться всеми", - заявил исполнительный директор БИГ.

А.Аббасов подчеркнул, что БИГ как международная НПО, борющаяся против колониализма, в соответствии со своим мандатом объявила процесс деколонизации своей основной целью и продолжает свою законную деятельность в этом направлении: "Колонии имеют право на независимость. Это также можно рассматривать как восстановление исторической справедливости".

Он также призвал международные организации и общественность поддержать БИГ в этом деле.

Отметим, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обвинил Азербайджан во вмешательстве в дела заморских территорий.