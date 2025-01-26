Трамп собирается завершить войну в Украине к весне - СМИ

Опасения относительно того, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины и пойти на болезненные для страны компромиссы, являются ошибочными. Более того, глава Белого дома намерен закончить войну в Украине уже к весне этого года.

Об этом рассказали инсайдеры британскому изданию The Independent.

"Тем, кто беспокоится об Украине, следует обратить внимание на присутствие лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на инаугурации. Это очень важный шаг, который показывает намерение Дональда Трампа обеспечить Украине хорошую сделку в конце этого процесса. Это должно успокоить нервы", - сказал один из анонимных источников журналистам.

По его словам, Трамп серьезно относится к вопросу урегулирования войны в Украине. Он отметил, что перед этим президенту США предстоит решить ряд сложных задач, но глава Белого дома точно будет работать с президентом Украины Владимиром Зеленским, и в ближайшее время состоится официальная встреча.

"Зеленский не счел возможным поехать на инаугурацию сам, но он отправил своего второго номера, к которому относился с огромным уважением", - объяснил инсайдер.

В издании напомнили, что Арахамия присутствовал в ротонде Капитолия на инаугурации Трампа. Позже он рассказал украинским СМИ, что официальная украинская делегация может встретиться с президентом США уже в феврале.