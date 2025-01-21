Чудеса случаются: 1news.az установил владелицу серьги, найденной на месте крушения самолета AZAL - ФОТО

Стало известно кому принадлежит серьга, найденная Айгуль Бердыгалиевой из Астаны на месте крушения самолета под Актау.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилось видео, в котором А. Бердыгалиева заявила, что обнаружила серьгу на месте трагедии и хочет передать ее родственникам погибшей. Впоследствии найденное украшение в рамках следствия изъяли полицейские.

1news.az, связавшись с А.Бердыгалиевой, принял участие в поиске возможной владелицы серьги и установил, что украшение принадлежит Халаевой Хафисат Гусейн гызы, которая в данный момент находится в коме в Баку.

1news.az пообщался с супругом Х.Халаевой, который сообщил, что сотрудники правоохранительных органов ранее передали им часть пропавших изделий, но о новой находке они пока не осведомлены.

Также супруг потерпевшей предоставил нашей редакции фото полного комплекта.

Отметим, что находящаяся в коме Х.Халаева по национальности аварка, проживает в Балакенском районе Азербайджана.

Надеемся, что Хафисат в скором времени поправится и вновь будет со своей семьей.

Напомним, что самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку–Грозный, потерпел крушение близ казахстанского города Актау 25 декабря. На борту лайнера находились 67 человек - пять членов экипажа и 62 пассажира. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, 29 выжили.