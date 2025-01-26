На востоке ДР Конго идут интенсивные бои

Ожесточенные бои между правительственными подразделениями и повстанцами из группировки «Движение 23 марта» (М23) продолжались в воскресенье в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДКР).

Об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi.

Наиболее интенсивный характер они приобрели к западу и северу от столицы провинции, города Гома, отмечает она. На западе конголезская армия предпринимала попытки выбить повстанцев из стратегически важного города Саке, который расположен в 27 км от Гомы. Конголезским частям удалось с боями войти в пригород Саке Мубамбиро. Ожидается, что в ближайшие часы начнется штурм города, захваченного повстанцами.

На севере от Гомы эпицентр боев находился в районе города Кибумба. Правительственные силы сдерживают там наступление отрядов М23, которых, по данным Okapi, поддерживает армия соседней Руанды. Бои идут также в районе Муниги, который является северным предместьем Гомы и расположен в 9 км от центра города. Конголезский новостной портал Actualite передает, что в Муниги, который прилегает к границе с Руандой, появились руандийские армейские подразделения, что вызвало панику среди местного населения.

Парализована работа аэропорта Гомы, которым также пользуется миссия ООН по содействию ДРК. По данным Actualite, полеты отменены по причине использования повстанцами средств радиоэлектронной борьбы, что привело к сбоям в работе навигационного оборудования аэропорта и самолетов.

Исполняющий обязанности главы администрации провинции Северное Киву дивизионный комиссар полиции Ромуальд Экука Липопо заявил, что армия и силы безопасности готовятся к городским боям в Гоме. «Если вражеская армия войдет в Гому, то город станет ее кладбищем», - сказал он в обращении к населению. Он призвал жителей не покидать Гому и оказывать помощь армии и полиции в противодействии повстанцам.