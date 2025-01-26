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Офис USAID в Киеве подтвердил приостановку всех программ помощи Украине

First News Media18:30 - Сегодня
Офис USAID в Киеве подтвердил приостановку всех программ помощи Украине

Проекты помощи Украине по линии американского Агентства по международному развитию (USAID) приостановлены.

Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на киевский офис агентства, пишет ТАСС.

Подробностей в USAID не привели. С 24 февраля 2022 года агентство предоставило $2,6 млрд гуманитарной помощи, $5 млрд помощи в целях развития и более $30 млрд прямой бюджетной поддержки.

В ночь на 25 января газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. По информации газеты, отданное Рубио указание оставляет «возможность для интерпретации» и «предусматривает некоторые исключения». В частности, программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены.

В то же время источники газеты сообщили, что новые решения, вероятно, приведут к приостановке помощи Украине, Иордании и острову Тайвань. Решения о продолжении, изменении или прекращении программ финансирования иностранной помощи будут приниматься по результатам проверки, проведенной главой внешнеполитического ведомства США. Позже информационное агентство Reuters сообщило, что Агентство по международному развитию, входящее в структуру Госдепартамента США, приостановило проекты, связанные с оказанием помощи Украине.

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