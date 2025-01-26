Лукашенко: Армения на меня обижается из-за того, что я поддержал Азербайджан

Александр Лукашенко высказался об обиде армянского руководства на Беларусь.

"Они на меня обижаются, что я поддержал Азербайджан. Господь с вами, я всегда поддерживал здравый смысл, был за то, чтобы не было войны, чтобы мы не дрались друг с другом".

Как передает БЕЛТА, об этом он заявил журналистам в Минске.

Президент напомнил, что в свое время фактически выполнял посредническую функцию между лидерами Азербайджана и Армении, пытаясь поспособствовать мирному разрешению территориального спора. И Президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал экономическое сотрудничество. "У Алиева даже не было цели воевать с Арменией", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что публично озвучивал эти предложения, в том числе в Армении, но у армянского руководства эти предложения развития не получили.

"То, что произошло, - вина руководства в Армении. Только их вина", - подчеркнул Президент.