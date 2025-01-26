Колумбия развернула два военных самолета США с мигрантами
Колумбия развернула два военных самолёта США с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту.
Как передает РТ, об этом сообщает агентство Reuters.
«Колумбия в воскресенье развернула два американских военных самолёта, летевших в южноамериканскую страну с депортируемыми мигрантами», — говорится в публикации.
Отмечается, что каждый из самолётов покинул Калифорнию приблизительно с 80 мигрантами на борту.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро запретил доступ в страну самолётам США с депортируемыми гражданами.
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