Колумбия развернула два военных самолета США с мигрантами

Колумбия развернула два военных самолёта США с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту.

Как передает РТ, об этом сообщает агентство Reuters.

«Колумбия в воскресенье развернула два американских военных самолёта, летевших в южноамериканскую страну с депортируемыми мигрантами», — говорится в публикации.

Отмечается, что каждый из самолётов покинул Калифорнию приблизительно с 80 мигрантами на борту.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро запретил доступ в страну самолётам США с депортируемыми гражданами.