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Сейсмослужба сделала заявление о подземных толчках на Каспии

First News Media19:40 - Сегодня
Сейсмослужба сделала заявление о подземных толчках на Каспии

Каспийское море является сейсмически активной зоной, и толчки в таких областях – обычное явление.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана Вюсаля Рафиггызы.

"Два землетрясения, произошедшие в Каспийском море за последние два дня (ml = 3,1 и ml = 3,5), являются слабовыраженными. Очаги землетрясений находятся далеко от наших прибрежных районов, поэтому они не оказывают никакого воздействия на сушу. В связи с этим беспокойства по поводу данных землетрясений нет", – подчеркнула В. Рафиггызы.

По ее словам, информация о землетрясениях магнитудой 3 и выше предоставляется общественности в соответствии с протоколом согласования с международными сейсмологическими организациями.

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