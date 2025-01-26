НАТО планирует передавать ЕС и ВПК засекреченные данные

НАТО планирует передавать Евросоюзу и представителям оборонной промышленности секретные данные о военном производстве, соответствующий процесс уже запущен.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, речь идет о секретных показателях производства оружия и техники, которые в качестве своей цели установил альянс для стран-участниц. Именно их НАТО и хочет передавать представителям промышленности. Таким образом блок ищет способы убедить компании нарастить военное производство.

В рамках отдельного процесса альянс уже начал передавать Евросоюзу данные о "секретных стандартах". Стандарты должны помочь в достижении "оперативной совместимости" военных стран НАТО. Речь идет, в частности, о калибрах вооружений и о согласовании военной терминологии, говорится в публикации.