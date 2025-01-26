В высокогорных районах зафиксировано до 13 градусов мороза - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в некоторых восточных районах страны временами наблюдались осадки.

Так, количество выпавших осадков в Лянкяране составило 3 мм, в Билясуваре, Джалилабаде и Астаре – до 1 мм.

В Сумгайыте, Джульфе, Гяндже, Шамкире, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Халтане, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Сабирабаде, Джафархане и Лерике наблюдался туман, при котором видимость была ограничена до 200-500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 7 градусов тепла, в низменных районах – до 8 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике и горных районах – до 5 градусов мороза, а в высокогорных районах – до 13 градусов мороза.