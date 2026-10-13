 «Оперативно слили в иранские ТГ-каналы»: Журналист Наиля Балаева рассказала о провокации во время съемок у бакинской школы | 1news.az | Новости
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Общество

«Оперативно слили в иранские ТГ-каналы»: Журналист Наиля Балаева рассказала о провокации во время съемок у бакинской школы

Редакция 1news12:37 - Сегодня
«Оперативно слили в иранские ТГ-каналы»: Журналист Наиля Балаева рассказала о провокации во время съемок у бакинской школы

Азербайджанская журналистка Наиля Балаева на своей странице в социальной сети сообщила об инциденте, произошедшем во время подготовки репортажа возле одной из столичных школ, где учениц не допускали к занятиям из-за несоответствия внешнего вида установленной единой школьной форме.

По словам журналиста, во время общения со школьницами съемочный процесс и сам процесс интервью скрытно фиксировались со стороны неизвестными лицами.

«Вчера мы столкнулись с интересным случаем. В одной из бакинских школ мы беседовали, брали интервью у родителей и учениц… — мы хотели осветить их проблему. Однако не успела наша беседа завершиться, как нас и наших собеседников сняли со стороны и слили в иранские телеграм-каналы».

Журналист подвергла резкой критике подобные действия, назвав их попыткой продемонстрировать лояльность внешним силам: «В чём же, интересно, ваша цель? В том, о чём вы говорите — дать образование своим детям, или же в том, чтобы доказать свою верность и работу на Иран, с которым вы связаны? Есть ли этому другое название, кроме как позор? Тому, кто это снял и отправил, должно быть очень стыдно!»

«Да и вообще, с какой стати человеку снимать со стороны то, как он даёт интервью, и отправлять это в иранский телеграм-канал? Он будто хочет сказать: "Смотрите, мы работаем, даём интервью". Другого названия я этому найти не могу. Если бы этот материал вышел у нас и они поделились бы им, я бы сказала: "Что тут такого, мы опубликовали — они поделились". Но пока девушки ещё только снимались, эти интервью уже были в эфирах», - написала журналист.

«А потом утверждают, будто не управляются из Ирана. Хотя группы, напрямую связанные с Ираном, проявляют в этом вопросе особое рвение», «Да всё просто: "Задача выполнена на высшем уровне, Хозяин! Ваши туманы честно отрабатываем"», - пишут пользователи под постом журналиста.

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