В Баку 12-летняя школьница подверглась насилию со стороны дяди? - Утверждение - ОБНОВЛЕНО

Ученица 7-го класса средней общеобразовательной школы №94 выпала из окна второго этажа во время перемены.

Как сообщили в Управлении образования города Баку, руководство учебного заведения незамедлительно вызвало скорую помощь.

Школьнице оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в медучреждение для обследования.

"В связи с произошедшим были уведомлены родители ученицы и соответствующие структуры. Вопрос взят под контроль, и компетентными органами начаты необходимые проверки. Кроме того, в рамках внутришкольного разбирательства проводятся беседы с одноклассниками и учителями пострадавшей.

Учитывая, что расследование продолжается, просим общественность проявлять деликатность при обсуждении данного вопроса и ориентироваться на официальные заявления соответствующих структур", - говорится в информации.

18:52

Жительница посёлка Бакиханов Сабунчинского района Баку, Набиева Мадина Руслан гызы, 2014 года рождения (12 лет), сегодня попыталась совершить самоубийство, спрыгнув со второго этажа школы №94, в которой она учится.

По информации, полученной АПА, в её сумке были обнаружены психотропные препараты.

По словам директора, за последний месяц для Мадины Набиевой 3 – 4 раза вызывали в школу скорую помощь.

Согласно информации, которой девочка поделилась со своей подругой, в период с 10 по 15 сентября её дядя пытался совершить в отношении неё насилие.

В настоящее время Мадина Набиева находится в Сабунчинском медицинском центре, её состояние оценивается как средней тяжести.