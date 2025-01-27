Состоялось заседание Экономического совета - ФОТО

27 января состоялось заседание Экономического совета.

Об этом сообщили в Кабинете Министров.

На повестке дня заседания, прошедшего под руководством председателя Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова, были подробно обсуждены поручения, вытекающие из обширного интервью Президента Ильхама Алиева местным телеканалам 7 января, показатели социально-экономического развития за 2024 год и План действий Экономического совета на 2025 год, вопросы, связанные с созданием Свободной экономической зоны (СЭЗ) в «Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы», сотрудничество нашей страны с международными финансовыми институтами и фондами, Отчет о деятельности за 2024 год Центра анализа экономических реформ и коммуникаций и План действий на 2025 год, другие текущие вопросы.

Были заслушаны доклады по вопросам повестки дня министра экономики Микаила Джаббарова и исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсала Гасымлы. В связи с созданием СЭЗ в Нахчыванской Автономной Республике выступили участвующие на заседании полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли и председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров.

Члены Экономического совета провели широкие обсуждения по представленным вопросам. По итогам заседания были приняты решения с учетом предложений членов Экономического совета и даны соответствующие поручения профильным ведомствам.