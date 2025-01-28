Kapital Bank сообщил об устранении проблемы в мобильном приложении Birbank - ОБНОВЛЕНО
Проблема, возникшая в работе мобильного приложения Birbank, устранена.
Об этом говорится в сообщении Kapital Bank.
Отмечается, что в ближайшее время работа приложения будет полностью восстановлена.
О перебоях в работе Birbank сообщалось вчера, 27 января.
23:00 27.01.2025
В работе мобильного приложения Birbank в настоящее время наблюдаются перебои.
Об этом говорится в ззаявлении "Kapital Bank".
"Мы понимаем, насколько важно для наших клиентов осуществлять банковские операции удобно и бесперебойно, и прилагаем все усилия для скорейшего решения возникших проблем. Также хотим сообщить, что клиенты могут без проблем совершать платежи картой через POS-терминалы, а также через платежные системы Apple Pay и Google Pay. Благодарим наших клиентов за понимание", - говорится в сообщении.