ЕК может обсудить с Киевом транзит газа из Азербайджана через Украину

Транзит газа из Азербайджана через украинскую территорию может стать предметом переговоров между Киевом и Еврокомиссией (ЕК) с подключением Братиславы и Будапешта.

Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

"С самого начала мы обсуждали с украинским правительством возможность транспортировки газа нероссийского происхождения через Украину, и поэтому мы рассматриваем готовность украинской стороны обсуждать такой транзит как возврат к предложенному нами решению, в рамках которого мы говорили о транспортировке газа из, например, Азербайджана", - приводит слова главы МИД Словакии агентство Reuters.

Источник: ТАСС