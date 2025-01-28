TƏBİB прокомментировал смерть новорожденного в Исмаиллы

TƏBİB прокомментировал смерть новорожденного в Исмаиллинском районе, которая наступила на следующий день после родов.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Report, 23 января местная жительница, находясь на 39-й неделе беременности, обратилась в родильное отделение Исмаиллинской центральной районной больницы с начавшимися родовыми схватками, передает 1news.az.

По информации TƏBİB, женщина родила здорового мальчика весом 4 кг и ростом 52 см, и в процессе родов не возникло никаких осложнений.

«Однако через день состояние новорожденного резко ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные меры, спасти его жизнь не удалось», — сообщили в TƏBİB.

Читайте по теме:

Младенец не выжил при родах в Исмаиллы