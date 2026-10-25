Трамп заявил, что предупреждал Макрона: мигранты уничтожают Францию

Президент США Дональд Трамп предупреждал французского лидера Эммануэля Макрона о последствиях проводимой им миграционной политики, которая ведет к уничтожению Франции.

Как передает 1news.az, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Когда я только вступил в должность, я почти сразу встретился с Макроном. Я сказал ему: „Ты уничтожаешь Францию. Ты впускаешь людей, которые ненавидят твою страну“», - отметил глава Белого дома.

По его словам, прибывающие мигранты испытывают неприязнь к Франции, ее культуре и населению. «Они ненавидят их искусство. Они ненавидят их здания. Они ненавидят во Франции абсолютно все. Они ненавидят людей, а им позволяют приезжать», - заявил американский лидер.

Президент США раскритиковал миграционную ситуацию в других европейских странах, включая Испанию и Италию. Трамп отметил, что массовый приток мигрантов вызывает недовольство населения этих государств.