Минфин представил оперативные данные по исполнению бюджета 2024 года

Министерство финансов Азербайджана представило оперативную информацию по исполнению сводного и государственного бюджетов Азербайджана на 2024 год.

По данным Минфина, опубликованным на официальном сайте ведомства, в 2024 году доходы госбюджета составили 37164,2 млн манатов, что на 2,1% выше прогноза и на 5,5% больше в сравнении с 2023 годом.

Бюджетные расходы составили 37719,7 млн манатов, что меньше прогноза на 5,1%.

Дефицит бюджета составил 555,5 млн манатов.

Доходы сводного бюджета в 2024 году составили 47947,0 млн манатов, расходы - 42866,2 млн манатов. Профицит сводного бюджета составил 5080,8 млн манатов.