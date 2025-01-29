Азербайджан, Турция и Узбекистан проводят 2-ю трехстороннюю встречу в Анкаре

Вторая трехсторонняя встреча Азербайджана, Турции и Узбекистана проходит в Анкаре.

В заседании наряду с главами МИД трех стран участвуют также министры экономики и транспорта.

В повестке встречи вопросы внешней политики и регионального сотрудничества, а также наращивания взаимодействия в торговой, экономической и инвестиционной сферах, развитие региональных транспортных сетей и усиление сотрудничества в коммуникационной области.

На встрече в центре внимания будут находиться темы повышения значимости Среднего коридора, события в Сирии и секторе Газа, а также российско-украинская война.

Источник: АПА